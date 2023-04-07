Подмосковье 07 апреля 2023, 15:36 Власиха стала лидером Подмосковья по весенней очистке улиц за первую неделю апреля Пресс-служба ГУСТ

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Месяц чистоты и благоустройства стартовал в Подмосковье 1 апреля и продлится до конца месяца. Муниципалитеты активно включились в работу, и уже наметились промежуточные лидеры регионального рейтинга.

Главная задача первой половины апреля — очистить улицы и дворы от мусора.

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«Сейчас динамика у муниципалитетов положительная. Среди лидеров Власиха, где выполнили уже 41% работ, Королев и Долгопрудный», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий Светлана Аипова.

Работают в среднем темпе коммунальные службы Балашихи, Лобни и Щелкова. В аутсайдерах пока числятся Клин, Люберцы и Подольск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог, парков, общественных пространств и дворов.

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