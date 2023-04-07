07 апреля 2023, 15:36
Власиха стала лидером Подмосковья по весенней очистке улиц за первую неделю апреля
Месяц чистоты и благоустройства стартовал в Подмосковье 1 апреля и продлится до конца месяца. Муниципалитеты активно включились в работу, и уже наметились промежуточные лидеры регионального рейтинга.
Главная задача первой половины апреля — очистить улицы и дворы от мусора.
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«Сейчас динамика у муниципалитетов положительная. Среди лидеров Власиха, где выполнили уже 41% работ, Королев и Долгопрудный», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий Светлана Аипова.
Работают в среднем темпе коммунальные службы Балашихи, Лобни и Щелкова. В аутсайдерах пока числятся Клин, Люберцы и Подольск.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог, парков, общественных пространств и дворов.
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Благоустройство
ЖКХ
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