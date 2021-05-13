Власиха продолжит меняться. В городке высадят новые растения и обновят дома по программе капремонта

При благоустройстве во Власихе уже преобразили центральную площадь и улучшили набережную пруда на реке Закзе. У воды появились беседки, места для пикников и ловли рыбы. Теперь по просьбе жителей в городке высадят новые растения и облагородят другие территории.

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин напомнил, что в 2019 году по поручению губернатора Андрея Воробьева во Власихе провели большую работу. Здесь сделали набережную, преобразили лесной массив и центральную площадь.

«Было сделано очень многое, и это сегодня востребовано у жителей. Естественно, они просили что-то еще дополнить, посадить новые растения, предусмотреть дополнительные лавочки. Конечно, мы все это реализуем. Жители всегда просят улучшать территории, и мы этой работой постоянно занимаемся», — отметил Хайкин.

В 2019 году во Власихе полностью реконструировали площадь с экспозицией ракет. В городке установили одну спортивную и три детские площадки, сделали зону воркаута. Появился и памп-трек — велосипедная трасса с ямами, кочками и контруклонами.

Кроме площади, в городке благоустроили территорию у верхнего руслового пруда на реке Закзе, где удалось максимально сохранить природный облик и в то же время создать развитую инфраструктуру. По губернаторской программе построили детскую игровую площадку, а в этом году откроют еще одну.

«Чтобы каждый человек почувствовал перемены»

По словам зампреда правительства Подмосковья Евгения Хромушина, во Власихе капитально отремонтирут еще 55 домов. Программа рассчитана до 2023 года, а выделят на нее 1,7 миллиарда рублей.

«В пропорциях Власиха получила больше всех в Подмосковье по фонду капитального ремонта», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

Глава региона подчеркнулнул, что военным городкам удютт важно и и большое значение. Подмосковные власти договорились с Сергеем Шойгу, когда он пришел в Минобороны, максимально навестна таких территориях и на таких территориях порядок.

Мы с того времени вместе с Минобороны большую работу проделали. Нам дали возможность модернизировать и систему ЖКХ, и фонд капитального ремонта. Мы стараемся уделить внимание каждому военному городку Андрей Воробьев.

По словам губернатора, везде есть к чему стремиться, но задача — сделать так, чтобы каждый человек почувствовал перемены.