Власиха присоединилась к патриотической эстафете «Салют Победе»

Каждый год патриотическую акцию «Салют Победе» посвящают масштабным сражениям Великой Отечественной войны. На этот раз — героической обороне Севастополя. К эстафете присоединился городской округ Власиха.

Источник фото: телеканал «360»

Патриотическую акцию запустил Одинцовский округ. Она шествует по нему уже пятый год. А теперь охватила и другие округа Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы подписали соглашение с Одинцовским городским округом об участии в патриотической эстафете „Салют Победе“. Мы приняли эту эстафету 13 ноября в пятницу, и у нас ну территории за это время прошел ряд патриотических мероприятий с участием школьников, детских садов», — рассказала первый заместитель главы городского округа Власиха Наталья Маминова.

Источник фото: телеканал «360»

Это уже шестой этап эстафеты. До этого символы войны побывали в разных поселениях Одинцовского округа. На этот раз атрибуты военных лет — знамя Победы, самозарядная винтовка СВД-40 и ящик для переноски мин от Власихи принял городской округ Руза.