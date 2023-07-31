Подмосковье 31 июля 2023, 15:13 Власиха и Звездный Городок возглавили топ округов Подмосковья по устранению дефектов уборки в июле ГУСТ

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Свыше 28 тысяч недостатков содержания общественных территорий выявили в Подмосковье в июле. Их полностью устранили во Власихе и Звездном Городке.

Как рассказала руководитель главного управления содержания территорий Подмосковья Светлана Аипова, с устранением замечаний лучше всего справились во Власихе, Звездном Городке, Лосино-Петровском, Серебряных Прудах и Ступине.

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«Лучше всего с задачей справились во Власихе и Звездном Городке: тут не много замечаний, все устранили вовремя и на 100%. Коммунальные предприятия Лосино-Петровского исправили 96% недочетов, Серебряные Пруды и Ступино — 93% каждый, Электрогорск — 86%, Солнечногорск — 82%. Конечно, мы всегда призываем к работе без замечаний, но оперативно проводить работу над своими ошибками — также важное качество», — сказала она.

Аипова добавила, что худшими в этой работе оказались Лобня, Дубна, Электросталь, Жуковский и Фрязино.

Самыми популярными недочетами в минувшем месяце оказались некошеные газоны, мелкий мусор на зеленых зонах и сметы на дорогах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о «второй жизни» парков. По его словам, уже несколько лет идет целенаправленное улучшение мест отдыха, которые еще «помнят и знают разные поколения».

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