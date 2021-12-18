Власиха дождалась своего Дедушку Мороза на главной елке города

Подготовка к главной елке городского округа Власиха в самом разгаре. Последний прогон в коридоре. На спектакль придут самые маленькие жители округа. И то ли от волнения, то ли от предвкушения путаются слова.

«Ну какой же новый год без бабы… ой… Без бабы Яги, да! Без деда Мороза!» — репетируют артисты.

Спектакль приурочен к открытию главной елки на центральной площади. Артисты учреждения культуры «Компас» устроили настоящий новогодний марафон.

Всю неделю во дворах города шли театрализованные представления. К детям приходили герои сказок. Вот только деда Мороза не было. От почтальона ребята узнали, что придет долгожданный гость на открытие главной елки Власихи. И не обманул.

Праздник начался с подвижных игр, хороводов и конкурсов. Дети проходили через препятствия и отгадывали загадки. В стороне от веселья не остались даже взрослые.

«Мне больше всего запомнилось, когда пришел Дед Мороз. И мы так обрадовались! Мой братик его ждал с осени», — рассказала Настя Сытник.

Традиционным стал конкурс поделок среди детей. Каждый желающий мог смастерить своими руками елочную игрушку. Один расписал шар и украсил его бусинами, другой из ниток и ватных дисков сделал целую композицию, а кто-то изобразил символ наступающего года из камыша. Дети соревновались в трех номинациях: шар, семейная поделка и герой-украшение на елку. Победители получили дипломы и памятные призы. Потом эти игрушки украсят главную вечнозеленую красавицу города.

«Для детей городка традиционный такой хороший праздник. Всем деткам нравится. И каждый год ждут Деда Мороза, Снегурочку. И праздничное настроение для городка уже началось», —рассказала местная жительница Ольга Сытник.

Ну и какой же Новый год без чуда! К благотворительной акции «Елка желаний» присоединился председатель Общественной палаты Власихи Алексей Клюкин.

«Это очень добрая традиция. Главная ее особенность — помочь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, которые нуждаются в нашем участии!» — говорит он.

В этот раз желание исполнится у Андрея Сухарина, мальчика с ограниченными возможностями здоровья. Ему 10 лет. Он живет в приемной семье.

Праздник стал завершающим в цикле предновогодних гуляний во дворах. Но открыл собой сезон муниципальных елок. В округе пройдут также праздники для детей с ограниченными возможностями здоровья.