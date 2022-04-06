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    06 апреля 2022, 17:01

    Владислав Мурашов стал министром сельского хозяйства Подмосковья

    Анастасия Аброськина

    Министром сельского хозяйства Подмосковья назначили Владислава Мурашова. Сергей Воскресенский, который ранее занимал должность, стал первым заместителем.

    Владислав Мурашов стал министром сельского хозяйства Подмосковья | Изображение 1

    Мурашов родился 14 ноября 1979 года в Санкт-Петербурге. Он окончил в 2002-м университет экономики и финансов, а позже юридический факультет СПбГУ.

    Затем работал заметителем и первым заместителем министра имущественных отношений Подмосковья.

    Позже Мурашов стал главой Московского областного бюро технической инвентаризации. После этого был генеральным директором «Мострансавто».

    У Мурашова несколько наград. Среди них знак «За заслуги перед Московской областью» III степени и благодарность от губернатора региона.