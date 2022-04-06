06 апреля 2022, 17:01
Владислав Мурашов стал министром сельского хозяйства Подмосковья
Министром сельского хозяйства Подмосковья назначили Владислава Мурашова. Сергей Воскресенский, который ранее занимал должность, стал первым заместителем.
Мурашов родился 14 ноября 1979 года в Санкт-Петербурге. Он окончил в 2002-м университет экономики и финансов, а позже юридический факультет СПбГУ.
Затем работал заметителем и первым заместителем министра имущественных отношений Подмосковья.
Позже Мурашов стал главой Московского областного бюро технической инвентаризации. После этого был генеральным директором «Мострансавто».
У Мурашова несколько наград. Среди них знак «За заслуги перед Московской областью» III степени и благодарность от губернатора региона.