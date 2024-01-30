Подмосковье 30 января 2024, 16:17 Владислав Мурашов проверил готовность техники в Клину к сезону лесных пожаров Мособлкомлес МО

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Заместитель председателя правительства Подмосковья, министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов проверил готовность автомобильной техники к предстоящему сезону лесных пожаров на станции «Клин». В ходе инспекции ему доложили о состоянии оборудования, которое используют специалисты в работе.

Владислав Мурашов отметил, что на лесопожарной станции «Клин» на учете стоят 30 единиц техники, 25 полностью готовы к пожароопасному сезону, а пять требуют ремонта.

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«До апреля вся техника будет приведена в соответствие и полную готовность. Филиал хорошо подготовлен, оборудование достаточно новое, коллектив слаженный», — указал Мурашов.

По результатам проверки лесопожарной станции, принято решение об организации процесса ремонта техники таким образом, чтобы все машины были готовы к началу пожароопасного сезона.

Мурашову также продемонстрировали механизм обнаружения возгораний при помощи четырехуровневой системы мониторинга пожарной опасности. Видеокамеры, расположенные по всей территории Подмосковья, обеспечивают полное покрытие лесного фонда и оперативное обнаружение возгораний.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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