Подмосковье 18 января 2024, 16:47 Владислав Мурашов проконтролировал ситуацию с отоплением в домах в Ступине пресс-служба Минсельхозпрод МО

Читать 360tv в

Заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов посетил встречу с жителями Ступина в формате выездной администрации. Основными темами для обсуждения стали: работа служб ЖКХ, ремонт многоквартирных домов, уборка дорог от снега и наледи и другие вопросы.

«Приехали в Ступино, городской округ является одним из лидеров по нашему направлению деятельности. Подобный формат общения граждан с администрациями дольно эффективен, так реализуется принцип открытости власти», — отметил Мурашов.

Реклама

По его словам, на встрече приняли 16 обращений граждан, 14 из которых по вопросам ЖКХ, два — связанных с благоустройством территорий.

Владислав Мурашов также проверил тепловой режим в квартире у жительницы поселка Усады и обсудил вопросы отопления.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».