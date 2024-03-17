Подмосковье 17 марта 2024, 18:21 Владислав Мурашов принял участие в мастер-классе по приготовлению блинов в Красногорске пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов принял участие в мастер-классе по приготовлению блинов. Мероприятие прошло на территории музея-усадьбы Архангельское в ресторане «Дача № 7» в Красногорске.

Владислав Мурашов рассказал, что шеф-повар ресторана поделился традиционным рецептом блинов.

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«Начинками послужили томленые телячьи щеки и чанти из яблок. Стоит отметить, что мы готовили только из ингредиентов, произведенных в Подмосковье», — подчеркнул Владислав Мурашов.

При приготовлении блинов использовались молочные ингредиенты, которые предоставило подмосковное хозяйство «Данс» из Мытищ. Муку привезли с Раменского мукомольного завода.

Для посетителей усадьбы подготовили целую программу. Они смогли согреться чаем из самовара и продегустировать варенье из шишек и белой черешни.

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