Подмосковье 08 марта 2024, 12:15 Владислав Мурашов поздравил жительниц Подмосковья с 8 Марта источник: пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Заместитель председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов поздравил жительниц Подмосковья с Международным женским днем. Он пожелал каждой женщине оставаться красивыми и вдохновлять мужчин на свершения.

«Пусть ваши сердца будут наполнены любовью и нежностью, а в жизни будет как можно больше светлых и радостных дней», — пожелал дамам Мурашов.

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