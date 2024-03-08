08 марта 2024, 12:15
Владислав Мурашов поздравил жительниц Подмосковья с 8 Марта
Заместитель председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов поздравил жительниц Подмосковья с Международным женским днем. Он пожелал каждой женщине оставаться красивыми и вдохновлять мужчин на свершения.
«Пусть ваши сердца будут наполнены любовью и нежностью, а в жизни будет как можно больше светлых и радостных дней», — пожелал дамам Мурашов.
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8 Марта
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