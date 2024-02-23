Подмосковье 23 февраля 2024, 12:51 Владислав Мурашов поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества источник: пресс-служба Минсельхозпрод МО

Читать 360tv в

Заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов поздравил всех жителей региона с Днем защитника Отечества. Он пожелал военнослужащим профессиональных успехов и крепкого здоровья.

По его словам, этот праздник для многих поколений россиян олицетворяет мужество, силу, отвагу, а сегодня этот праздник приобрел особый смысл. Наши солдаты и офицеры ведут бескомпромиссную борьбу с неонацистским злом, защищая граждан Российской Федерации.

Реклама

«Желаю профессиональных успехов, крепкого здоровья, счастья и душевного спокойствия. А для тех, кто сейчас отстаивает интересы странны с оружием в руках в зоне специальной военной операции, желаю вернуться домой невредимыми и с победой, которая, безусловно, будет за нашей великой страной», — поздравил военнослужащих Мурашов.

В Telegram-канале Андрей Воробьев отметил, что День защитника Отечества приобрел для всех новые смыслы — в последние два года стало ясно, «как много настоящих героев вокруг».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».