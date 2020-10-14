В этот день 75 лет назад родился выдающийся советский и российский тренер Владимир Салманович Максимов. Он известен как мастер спорта международного класса, трехкратный чемпион Советского Союза и олимпийский чемпион по гандболу.

А с прошлого года ему присвоили звание почетного гражданина Московской области. Это сделали по распоряжению губернатора региона Андрея Воробьева.

Сегодня Владимир Максимов заслуженный работник физической культуры России. Он уже награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III, IV степеней, а также орденом Трудового Красного Знамени.

Кроме того, сейчас он главный тренер подмосковной спортивной команды «Чеховские медведи» — лидера российского гандбола и базовой команды сборных страны по этому направлению.

Под его руководством «Чеховские медведи» впервые в российской истории гандбола одержали победу на престижном европейском турнире: завоевали Кубок обладателей кубков, стали чемпионом России 2002–2018 годов.

«Чеховские медведи» — одиннадцатикратные обладатели Кубка России, пятикратные победители розыгрыша Суперкубка России 2014–2018 годов.

Пять игроков команды входят в состав первой сборной России, а еще восемь — в состав молодежной сборной страны.

Вместе с тем сборная команда России по гандболу на 70% состоит из воспитанников Владимира Максимова.

С чего все начиналось

В 1970 году он окончил Кубанский государственный университет по специальности «физическое воспитание».

Свою трудовую деятельность Владимир Максимов начал еще в 1966 году — работал преподавателем-тренером в Краснодарском педагогическом институте.

На протяжении 30 лет был тренером сборной СССР по гандболу, а затем стал главным тренером сборной России. Воспитанники Владимира Максимова завоевали олимпийское золотые медали на ХХV летних Олимпийских играх в Барселоне.

В составе сборной СССР он провел 172 матча, забросил 690 мячей — это национальный рекорд. С 2004 года Владимир Максимов — главный тренер команды «Чеховские медведи».