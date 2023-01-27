27 января 2023, 14:39
Владимира Пирогова переизбрали на должность главы Краснознаменска
Совет депутатов Краснознаменска единогласно проголосовал за кандидатуру Владимира Пирогова в качестве главы округа. После победы коллеги поздравили его с назначением.
С сентября прошлого года Владимир Пирогов временно исполнял обязанности главы Краснознаменска.
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«Обязуюсь с честью и достоинством выполнять свою деятельность», — заявил Пирогов после оглашения результатов.
Пирогов — полковник запаса. С победой его пришли поздравить бывшие сослуживцы генерал-лейтенант Анатолий Западинский и генерал-майор Альгимантас Науджюнас.
Отметим, Владимир Пирогов родился в 1967 году. Закончил Рязанское высшее военное командное училище связи и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
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Краснознаменск
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