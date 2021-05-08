Депутат Московской областной думы Владимир Шапкин поздравил ветеранов 345-го механического завода в Балашихе. Из заводских ветеранов ВОВ и тружеников тыла в строю остались только два человека. После окончания войны сотрудниками балашихинского завода были несколько сотен участников ВОВ.

В 1946 году по директиве Генерального штаба Вооруженных сил был образован 345-й механический завод, до 1998 года он входил в состав Минобороны. Предприятие поставляло металлоконструкции и оборудование для важных стратегических объектов: строительства зданий Генштаба, госпитальных комплексов, космического комплекса страны, спортивных объектов Олимпиады-80, Храма Христа Спасителя, Московской кольцевой автомобильной дороги и других.

«Мы отдаем дань уважения нашим ветеранам и тем, кого уже с нами нет. Мы должны сохранить память о Дне Победы навсегда. Страна выиграла эту битву! Свой вклад в победу внесли и жители Балашихи. Наш город славен тем, что здесь ковалось оружие, выпускались боеприпасы для действующей армии. Ветеранам желаю здоровья, долгих лет жизни. С праздником!» — сказал Владимир Шапкин.

Автор фото: Евгений Гибадуллин

Кадровый состав 345-го завода в количестве 300 человек сформирован из высококвалифицированных рабочих, специалистов и руководителей. Предприятие занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. В числе сотрудников предприятия — доктора и кандидаты наук.

«Наш завод один из тех предприятий, который создавался для восстановления военной инфраструктуры в послевоенное время. До сих пор мы занимаемся обустройством военных объектов на территории не только России. Мы каждый год чествуем ветеранов, широко отмечаем этот праздник. Все ветераны ВОВ зачислены в штат предприятия. Мы выделяем им материальную помощь, обеспечиваем их жизнедеятельность. Спасибо им, что мы работаем под мирным небом!» — рассказал генеральный директор завода в Балашихе Рустам Гатауллин.

После мероприятия ветеранов завода ждала торжественная церемония. Владимир Шапкин вручил работникам грамоты Московской областной думы.