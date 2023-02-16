16 февраля 2023, 17:30
Владимир Пирогов вступил в должность главы Краснознаменска
Торжественная церемония вступления в должность главы округа Владимира Пирогова прошла в Краснознаменске. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Церемония состоялась в Доме офицеров Краснознаменска. Владимир Пирогов произнес слова присяги, положа руку на Устав городского округа.
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Со вступлением в должность главу поздравил зампредседателя Московской областной думы Олег Рожнов.
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«С этого дня новой команде предстоит показать свой задел и импульс в развитии города. Желаю создать эффективную команду и с первого дня опираться на мнение граждан», — сказал Олег Рожнов.
Также Владимира Пирогова поздравили с новой должностью руководитель ВООВ «Боевое братство» Александр Исаев, генерал-лейтенант Воздушно-космических сил особого назначения РФ Андрей Вышинский, почетный гражданин города, генерал-лейтенант Анатолий Западинский и президент байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов.
«Считаю своим долгом сделать все, чтобы сохранить лучшие традиции, заложенные моими предшественниками. Общими усилиями мы сделаем наш город одним из лучших в Подмосковье», — сказал глава Краснознаменска Владимир Пирогов.
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Мособлдума
Краснознаменск
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