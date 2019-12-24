Академик Владимир Кашин стал почетным гражданином Подмосковья

Звание «Почетный гражданин Московской области» получил академик РАН и политик Владимир Кашин. Об этом стало известно на заседании Высшего совета в Доме правительства Подмосковья.

Кроме того, на заседании вручили орден «За заслуги перед Московской областью I степени». Его получил ректор МГИМО и председатель Общественной палаты региона Анатолий Торкунов.

«Хочу всех поприветствовать в эти завершающие дни уходящего года. Прежде, чем мы перейдем к традиционной повестке, мы решили отметить двух замечательных людей: Владимира Ивановича Кашина, Анатолия Васильевича Торкунова, который долгое время возглавляет ведущий вуз нашей страны», — отметил губернатор Андрей Воробьев во время церемонии.

С 2003 года Владимир Кашин является депутатом Госдумы. Он отстаивает интересы агропромышленного комплекса.

«С 1972 года я работаю на нашей уникальной земле. Я хочу сказать слова благодарности губернатору Московской области и председателю Московской областной думы. Из всех многочисленных наград эта награда первой величины для меня», — рассказал Владимир Кашин.

Кстати, академик стал 53-м почетным гражданином Московской области. Ранее это звание получил летчик-космонавт Борис Волынов.