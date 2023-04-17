Подмосковье 17 апреля 2023, 10:32 Владельцы построек вдоль ж/д путей в Подмосковье смогут оформить права собственности на землю

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Хозяева построек вдоль железных дорог из Подмосковья смогут оформить права собственности на землю под ними. Такое постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Как рассказали в Минимуществе, владельцы объектов вдоль железных дорог смогут оформить права собственности, если участки не планируют использовать для транспортных нужд. По словам руководителя Росреестра Олега Скуфинского, это позволит обеспечить имущественные права жителей.

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«Это решение предоставит владельцам гаражей, хозяйственных построек, садовых и жилых домов ещё один инструмент гаражной и дачной амнистий и позволит обеспечить имущественные права граждан», — сказал он.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили, что парки и дворы в регионе облагородят к лету по строгому алгоритму уборки. Он состоит из восьми пунктов, каждый из которых помогает преобразить территорию.

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