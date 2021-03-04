Владельцы подмосковной недвижимости смогут оплачивать ЖКУ на сайте мэра Москвы

У владельцев недвижимости в Московской области теперь появилась возможность оплачивать коммунальные счета через сайт mos.ru. Об этом говорится на официальном портале мэра Москвы.

«На mos.ru появилась возможность оплачивать коммунальные услуги, оказанные региональными операторами. Пользователи, у которых есть недвижимость в Московской области и близлежащих регионах, могут сделать это через сервис „Мои платежи“», — сказано в сообщении.

Для этого, войдя в сервис «Мои платежи», нужно нажать на вкладку «Счета к оплате», а далее выбрать раздел «Дополнительные платежи».

Также владельцы частных домов на территории Подмосковья могут оплатить услуги по сбору, вывозу и утилизации отходов, крупногабаритного мусора, которые предоставляет «Мосэнергосбыт». Для этого нужно перейти в сервис «Оплата услуг», выбрать раздел «Популярное», потом услугу «Оплата электроэнергии и услуг по обращению с ТКО». Нужно будет указать лицевой счет, период оплаты и сумму, которую надо заплатить.

«Для жителей частных домов в Московской области платеж за услугу вывоза мусора включен в квитанции на оплату электричества „Мосэнергосбыт“», — уточняется на сайте столичного мэра.