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    04 марта 2021, 09:34

    Владельцы подмосковной недвижимости смогут оплачивать ЖКУ на сайте мэра Москвы

    Наза Салех Захи

    У владельцев недвижимости в Московской области теперь появилась возможность оплачивать коммунальные счета через сайт mos.ru. Об этом говорится на официальном портале мэра Москвы.

    Владельцы подмосковной недвижимости смогут оплачивать ЖКУ на сайте мэра Москвы

    «На mos.ru появилась возможность оплачивать коммунальные услуги, оказанные региональными операторами. Пользователи, у которых есть недвижимость в Московской области и близлежащих регионах, могут сделать это через сервис „Мои платежи“», — сказано в сообщении.

    Для этого, войдя в сервис «Мои платежи», нужно нажать на вкладку «Счета к оплате», а далее выбрать раздел «Дополнительные платежи».

    Также владельцы частных домов на территории Подмосковья могут оплатить услуги по сбору, вывозу и утилизации отходов, крупногабаритного мусора, которые предоставляет «Мосэнергосбыт». Для этого нужно перейти в сервис «Оплата услуг», выбрать раздел «Популярное», потом услугу «Оплата электроэнергии и услуг по обращению с ТКО». Нужно будет указать лицевой счет, период оплаты и сумму, которую надо заплатить.

    «Для жителей частных домов в Московской области платеж за услугу вывоза мусора включен в квитанции на оплату электричества „Мосэнергосбыт“», — уточняется на сайте столичного мэра.