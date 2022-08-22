Владельцы недвижимости в Подмосковье смогут онлайн заключить договор о развитии территории

Количество услуг, переходящих в онлайн-формат в Подмосковье, продолжает расти. Теперь жители региона могут оформить договор о комплексном развитии территорий в электронном виде через «Госуслуги». Об этом сообщила глава Мингосуправления Надежда Куртяник.

Министр отметила удобство перевода услуг в удаленный формат.

«Не надо лично обращаться в ведомства и стоять в очередях. После перевода услуги в „цифру“ заключить договор о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей можно в любое удобное время на региональном портале», — сказала Надежда Куртяник.

Договор на комплексное развитие территорий необходим для создания удобной и комфортной городской среды, а также условий развития инфраструктуры и благоустройства. Его могут заключить собственники или арендаторы объектов, которые планируют строительство на этой территории.

Чтобы получить услугу, нужно заполнить электронную форму на «Госуслугах», приложить сканы документов и дождаться решения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о большом потенциале сферы информационных технологий в Подмосковье. Он сообщил, что регион стремится развивать это направление, работать над новыми проектами.