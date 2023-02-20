20 февраля 2023, 10:55
Владельцы лофтов и коворкингов Подмосковья смогут подать заявки на конкурс лучших пространств для молодежи до 28 февраля
Центр содействия молодым специалистам объявил конкурс «Точки притяжения» на лучшее пространство. В нем смогут принять участие лофты, кафе, коворкинги, библиотеки и другие объекты Подмосковья. Он продлится до 28 февраля.
Благодаря проекту предприниматели смогут увеличить поток клиентов и получить поддержку в медиа. По итогам конкурса выберут 300 лучших пространств России, которые являются местами притяжения молодежи. Это возможность поучаствовать в масштабной информационной кампании, повысить узнаваемость места и заявить о себе.
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Жюри оценят транспортную доступность, инфраструктуру, техническое обеспечение, размещение и многие другие критерии.
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Принять участие в конкурсе могут пространства, объединяющие активную молодежь. Подробнее о нем можно узнать на официальном сайте.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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