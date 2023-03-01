Подмосковье 01 марта 2023, 15:06 Владельцы электрокаров смогут свободно ездить по дорогам «Автодора» в Подмосковье до конца года Unsplash

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Минтранс Подмосковья опубликовал список федеральных дорог, по которым владельцы электрокаров смогут бесплатно ездить с 1 марта до конца года. Акция будет работать на сети ГК «Автодор».

В список дорог вошли:

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• М-1 «Беларусь», включая «Обход Одинцова»;

• М-3 «Украина»;

• М-4 «Дон»;

• М-11 «Нева»;

• М-12 «Восток»;

• ЦКАД.

Чтобы стать участником акции, нужно обратиться в офис поддержки пользователей компании «Автодор — Платные Дороги» с паспортом, ПТС или СТС с указанием наличия электродвигателя и транспондером T-pass.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.

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