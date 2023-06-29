Подмосковье 29 июня 2023, 13:12 Владельцы электрокаров смогут бесплатно останавливаться на региональных парковках в Подмосковье Фото: unsplash.com

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Депутаты Мособлдумы приняли закон, разрешающий владельцам электрокаров парковаться бесплатно на платных парковках Московской области. При этом наличие зарядной станции на таких стоянках необязательно.

«Это станет дополнительным стимулом для людей, которые стоят перед выбором между автомобилем с двигателем внутреннего сгорания или на электротяге, выбрать второй вариант», — посчитал зампред регионального парламента Кирилл Жигарев.

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С 1 апреля 2023 года владельцы электромобилей получили право бесплатного проезда по платным федеральным трассам, в том числе по М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом, М-12, которая следует по маршруту Москва — Нижний Новгород — Казань, и ЦКАД.

Жигарев добавил, что дума ведет работу по развитию инфраструктуры для электрокаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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