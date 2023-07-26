Подмосковье 26 июля 2023, 11:20 Владельцы бизнеса из Подмосковья заключили 55 тысяч договоров при помощи Электронного магазина с начала года Комитет по конкурентной политике Московской области

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Электронный магазин работает в Подмосковье в течение пяти лет. Там предприниматели могут разместить закупки на сумму до 600 тысяч рублей. Площадку активно используют 80 тысяч владельцев бизнеса.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, с 2018 года в электронном магазине разместили свыше 900 тысяч закупок. Их общая сумма превысила 100 миллиардов рублей. С начала года с помощью этой площадки было заключено 55 тысяч договоров на сумму 7,5 миллиарда рублей. Процент участие субъектов малого бизнеса достиг 60%.

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«Сегодня благодаря Электронному магазину в пару кликов можно найти как предложения о продаже, так и закупки разнообразной продукции, в том числе услуг и работ», — отметили в ведомстве.

Электронный магазин дает возможность заключать контракт менее, чем за сутки и предоставить предпринимателям гарантированный рынок сбыта. Чтобы воспользоваться площадкой, необходимо получить электронную подпись.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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