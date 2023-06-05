Подмосковье 05 июня 2023, 17:24 Владельцы 441 земельного участка в Подмосковье убрали борщевик под контролем инспекторов с начала года МИО МО

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С начала 2023 года в Московской области собственники убрали борщевик с 441 земельного участка. Также инспекторы зарегистрировали 9307 нарушений земельного законодательства, сообщили в региональном министерстве имущественных отношений.

«Вот уже более года в целях ослабления административного давления в условиях санкций в Подмосковье действует мораторий на проведение проверок муниципального земельного контроля. При этом у мунземконтроля есть право на проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований земельного законодательства и обследование земель», — сообщила Наталья Адигамова.

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Инспекторы не допустили самозахват на 2567 участках. владельцы 5179 участков начали использовать землю по целевому назначению, а 3191 собственник начал использовать имущество.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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