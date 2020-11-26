Владельцев земли в Подмосковье оштрафовали на 221,3 млн за борщевик на участках
«В этом году проведена масштабная работа по выявлению сорняка, чтобы взять на контроль земли, на которых он обнаружен. Таких земельных участков у нас уже более 7,2 тысячи», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
По ее словам, начисление штрафов продолжается даже в конце года, потому что нарушений очень много.
«Решением комиссий наложены штрафы на правообладателей более 2300 земельных участков на сумму свыше 221,3 миллиона рублей», — добавила министр.
В Клинском городском округе общая сумма штрафов составила 43 миллиона рублей, в Солнечногорске — 38,9 миллиона рублей, Егорьевске — 29,3 миллиона рублей. Землепользователи из Рузского округа заплатили 24 миллиона рублей, а из и Можайского — 18 миллионов рублей.