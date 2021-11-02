Владельцев земель повторно оштрафовали за борщевик в 3 округах Подмосковья

Пятерых человек в Подмосковье повторно оштрафовали за борщевик. Трое из них — жители Солнечногорска, а двое — из Рузы и Талдома.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, они игнорировали борьбу с борщевиком даже после первых штрафов.

Тех, кто после получения первого штрафа так и не провел в этом году работы по уничтожению растения, мы начали подвергать штрафам уже повторно Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что пока что в Подмосковье повторно выписали пять штрафов на общую сумму 1 454 000 рублей.

Все три ежегодных этапа борьбы с борщевиком завершили в Подмосковье. От опасного сорняка обработали более 18 тысяч гектаров.

С начала года в регионе начислили штрафы на сумму более 400 миллионов рублей.