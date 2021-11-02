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    02 ноября 2021, 15:44

    Владельцев земель повторно оштрафовали за борщевик в 3 округах Подмосковья

    Жители Подмосковья начали получать повторные штрафы за игнорирование борьбы с борщевиком

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Пятерых человек в Подмосковье повторно оштрафовали за борщевик. Трое из них — жители Солнечногорска, а двое — из Рузы и Талдома.

    Владельцев земель повторно оштрафовали за борщевик в 3 округах Подмосковья | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, они игнорировали борьбу с борщевиком даже после первых штрафов.

    Тех, кто после получения первого штрафа так и не провел в этом году работы по уничтожению растения, мы начали подвергать штрафам уже повторно

    Сергей Воскресенский.

    Он уточнил, что пока что в Подмосковье повторно выписали пять штрафов на общую сумму 1 454 000 рублей.

    Все три ежегодных этапа борьбы с борщевиком завершили в Подмосковье. От опасного сорняка обработали более 18 тысяч гектаров.

    С начала года в регионе начислили штрафы на сумму более 400 миллионов рублей.