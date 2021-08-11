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    11 августа 2021, 11:14

    Владельцев земель в Подмосковье оштрафовали на 75,5 млн рублей за борщевик летом

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Летом жителей Подмосковья, которые проигнорировали борьбу с борщевиком на личных участках, оштрафовали на 75,5 миллиона рублей. Сумма удвоилась за прошлую неделю.

    Владельцев земель в Подмосковье оштрафовали на 75,5 млн рублей за борщевик летом

    Штрафы получили владельцы более чем 900 участков. Об этом рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

    Инспекторы с начала сезона осмотрели более 10,2 тысячи земельных участков. На 7,3 тысячи из них обнаружили очаги борщевика

    Наталья Адигамова.

    По ее словам, меры для борьбы в борщевиком приняли лишь на двух тысячах из проверенных летом земель.

    «Данные по всем участкам передаются в административные комиссии для начисления штрафов», — объяснила Адигамова.

    Заместитель председателя правительства Подмосковья Андрей Разин подчеркнул, что земельные инспекторы выявляют очаги сорняка, а комиссии общаются с владельцами участков, чтобы борьба с борщевиком давала результат.

    Штрафы, к сожалению, и по сей день остаются одной из самых действенных мер воздействия на частных собственников

    Андрей Разин

    Больше всего штрафов начислили на частных землях в Истре — почти 20 миллионов рублей, Клину, Талдоме, Солнечногорске и Люберцах.

    Ранее стало известно, что Московская область будет следить за борщевиком из космоса. В онлайн-режиме каждые две недели смогут получать оттуда снимки, позволяющие контролировать разрастание сорняка.