Владельцев земель в Подмосковье оштрафовали на 75,5 млн рублей за борщевик летом

Летом жителей Подмосковья, которые проигнорировали борьбу с борщевиком на личных участках, оштрафовали на 75,5 миллиона рублей. Сумма удвоилась за прошлую неделю.

Штрафы получили владельцы более чем 900 участков. Об этом рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Инспекторы с начала сезона осмотрели более 10,2 тысячи земельных участков. На 7,3 тысячи из них обнаружили очаги борщевика Наталья Адигамова.

По ее словам, меры для борьбы в борщевиком приняли лишь на двух тысячах из проверенных летом земель.

«Данные по всем участкам передаются в административные комиссии для начисления штрафов», — объяснила Адигамова.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Андрей Разин подчеркнул, что земельные инспекторы выявляют очаги сорняка, а комиссии общаются с владельцами участков, чтобы борьба с борщевиком давала результат.

Штрафы, к сожалению, и по сей день остаются одной из самых действенных мер воздействия на частных собственников Андрей Разин

Больше всего штрафов начислили на частных землях в Истре — почти 20 миллионов рублей, Клину, Талдоме, Солнечногорске и Люберцах.

Ранее стало известно, что Московская область будет следить за борщевиком из космоса. В онлайн-режиме каждые две недели смогут получать оттуда снимки, позволяющие контролировать разрастание сорняка.