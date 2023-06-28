Подмосковье 28 июня 2023, 16:55 Владельцев земель обязали сообщать правительству Подмосковья о продаже участка Фото Минимущества

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Владельцам земель сельхозназначения напомнили о преимущественном праве правительства Московской области выкупить участки. По этой причине перед продажей собственники должны известить власти о сделке, сообщили в Министерстве имущественных отношений региона.

Правительство Московской области имеет такое право в соответствии с законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

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В случае отказа правительства владелец участка сможет продать его любому лицу, но по цене ниже той, которую предложили власти.

Подать извещение можно по ссылке. Результат появится в личном кабинете пользователя в течение 27 календарных дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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