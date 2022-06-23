23 июня 2022, 12:36
Владельцев выставочных залов Подмосковья освободили от налогов на два года
Организации, владеющие выставочными залами площадью более 200 тысяч квадратных метров, освободили от уплаты налога на имущество. Такое решение приняли на заседании Мособлдумы.
Налог на имущество владельцы выставочных залов не будут платить в 2022–2023 годах. Льгота действует, если арендованная площадь составляет не менее 10% площади всего объекта.
Ранее для таких организаций налоговую ставку снизили до 50%.