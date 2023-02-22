Подмосковье 22 февраля 2023, 11:06 Владельцев малого и среднего бизнеса в Подмосковье стало на 3 тысячи больше с начала года

Читать 360tv в

В январе число представителей МСП в Подмосковье выросло на три тысячи до 414 тысяч. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Сегодня в нашем регионе свыше 414 тысяч таких компаний, в их числе почти 280 тысяч — индивидуальные предприниматели. На конец января прошлого года в регионе было зарегистрировано более 392 тысяч МСП», — отметила Зиновьева.

Реклама

Она также подчеркнула, что региональным компаниям оказывается разносторонняя помощь, например предусмотрены субсидии, позволяющие частично компенсировать затраты на приобретение оборудования, процентную ставку по кредиту или первый лизинговый платеж. Также представители малого и среднего бизнеса могут воспользоваться льготными займами Московского областного фонда микрофинансирования, получив до пяти миллионов рублей под различные цели.

Реклама

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья оказывает помощь компаниям, выходящим на экспорт. Организация проводит консультации и помогает финансово. Подробнее о мерах господдержки бизнеса Подмосковья можно узнать на инвестиционном портале Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».