Подмосковье 13 апреля 2023, 11:57 Владельцам земельных участков в Подмосковье напомнили о правилах пожарной безопасности

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Работники «Мособлпожспаса» провели противопожарные рейды в деревнях и садовых товариществах Подмосковья 13 апреля. Владельцам земельных участков напомнили простые правила, которые помогут предотвратить возникновение пожаров от пала травы.

«Сжигание сухой травы может нанести непоправимый ущерб лесам, сельскохозяйственным угодьям, а также населенным пунктам. В пожарах гибнут не только деревья, насекомые и животные, но даже люди», — рассказал заместитель начальника противопожарно-спасательной службы Игорь Сорокин.

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Если возгорание произошло, нужно как можно скорее сообщить об этом в пожарную охрану и назвать точный адрес. Когда есть возможность без риска для жизни тушить огонь до приезда специалистов, нужно это делать. Для этого подойдут вода, песок или земля. Владельцам земельных участков нужно предусмотреть наличие огнетушителя или хотя бы бочки с водой. Также важно своевременно очищать территорию от сухой травы, мусора и горючих веществ.

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