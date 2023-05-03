Подмосковье 03 мая 2023, 16:41 Владельцам земель в Подмосковье напомнили о смене вида разрешенного использования через «Госуслуги» Министерство имущественных отношений МО

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С начала 2023 года более 2,5 тысячи владельцев участков в Московской области поменяли вид разрешенного использования. Об этом сообщили в региональном министерстве имущественных отношений.

Они принесли в бюджет Подмосковья более 560 миллионов рублей.

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«С начала года ведомством направлено свыше 4,2 тысяч положительных решений по изменению ВРИ на сумму более одного миллиарда рублей», — сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Получить данную услугу можно через портал госуслуг по ссылке. Она позволит собственнику узнать цену изменения ВРИ земли до подачи документов в Росреестр. Плата взимается при строительстве на участке жилого дома и ведении подсобного хозяйства или садоводства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории Подмосковья.

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