Владельцам трех торговых объектов из Подмосковья предоставят отсрочку по налогам за помощь во время пандемии

Владельцы торговых центров из Котельников, Сергиева Посада и Балашихи предоставили отсрочку арендаторам по оплате платежей за площади, их включат в спецреестр налогоплательщиков. Реестр будет направлен в налоговые органы для предоставления отсрочки по уплате налога на имущество организаций, земельного налога и налога на имущество физических лиц, уточнила министр.

За прошлую неделю Минмособлимущества Подмосковья провело четыре встречи с представителями торгового бизнеса, обратившимися за получением отсрочки по налоговым платежам. Арендодателям разъяснили условия получения отсрочки.

«30 октября Минмособлимуществом проведена межведомственная комиссия, где были рассмотрены заявления о предоставлении отсрочки по уплате имущественных налогов от организаций и индивидуальных предпринимателей, которые, несмотря на тяжелые экономические условия, связанные с распространением коронавируса, оказали помощь малому бизнесу в виде отсрочки по оплате аренды торговых площадей», — отметила министр.

Комиссией принято решение о включении трех юрлиц в перечень налогоплательщиков, предоставивших отсрочку арендной платы за торговые объекты. Сформированный министерством перечень налогоплательщиков-организаций и индивидуальных предпринимателей будет направлен в налоговые органы для расчета отсрочки.