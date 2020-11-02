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    02 ноября 2020, 17:07

    Владельцам трех торговых объектов из Подмосковья предоставят отсрочку по налогам за помощь во время пандемии

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Три подмосковных представителя торгового бизнеса смогут воспользоваться отсрочкой по оплате имущественных налогов, поскольку оказали помощь своим арендаторам во время пандемии. Об этом рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
    Владельцам трех торговых объектов из Подмосковья предоставят отсрочку по налогам за помощь во время пандемии

    Владельцы торговых центров из Котельников, Сергиева Посада и Балашихи предоставили отсрочку арендаторам по оплате платежей за площади, их включат в спецреестр налогоплательщиков. Реестр будет направлен в налоговые органы для предоставления отсрочки по уплате налога на имущество организаций, земельного налога и налога на имущество физических лиц, уточнила министр.

    За прошлую неделю Минмособлимущества Подмосковья провело четыре встречи с представителями торгового бизнеса, обратившимися за получением отсрочки по налоговым платежам. Арендодателям разъяснили условия получения отсрочки.

    «30 октября Минмособлимуществом проведена межведомственная комиссия, где были рассмотрены заявления о предоставлении отсрочки по уплате имущественных налогов от организаций и индивидуальных предпринимателей, которые, несмотря на тяжелые экономические условия, связанные с распространением коронавируса, оказали помощь малому бизнесу в виде отсрочки по оплате аренды торговых площадей», — отметила министр.

    Комиссией принято решение о включении трех юрлиц в перечень налогоплательщиков, предоставивших отсрочку арендной платы за торговые объекты. Сформированный министерством перечень налогоплательщиков-организаций и индивидуальных предпринимателей будет направлен в налоговые органы для расчета отсрочки.