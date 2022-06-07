Владельцам собак в Подмосковье рассказали о правилах выгула

Отдел ветеринарного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья и МБУ «Дирекция парков Одинцовского городского округа» провели профилактические беседы с владельцами собак.

Тем, кто гулял в парке Малевича и парке «Раздолье», рассказали о том, что крупные породы собак нужно выгуливать в намордниках, держать питомцев на коротком поводке, следить, чтобы собака не угрожала безопасности окружающих людей, животным и чужому имуществу, и, конечно, убирать за ними.

«Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, поэтому подобные профилактические мероприятия мы проводим на постоянной основе. Только за май было проведено 12 выездов в парки Орехово-Зуева, Солнечногорска, Талдома, Чехова, Подольска, Красногорска, Пушкино, Одинцова. Проведено 34 профилактические беседы и выдано 38 листовок с подробным описанием правил», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Нарушение порядка выгула домашних животных, установленного законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», влечет наложение административного штрафа.