Владельцам подсобных хозяйств Подмосковья напомнили об опасности птичьего гриппа

Ветеринарные специалисты ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 5» проводят мероприятия по предупреждению заноса и распространения высокопатогенного гриппа птиц.

Встречи с представителями крупных птицеводческих хозяйств провели сотрудники «Терветуправления № 5». Кроме того, сотрудники управления собрали актуальную информацию о птицах, содержащихся в хозяйствах региона.

«Специалисты „Терветуправления“ на территории подведомственных округов вместе с представителями администрации продолжают переучет сельскохозяйственных животных и птиц в личных подсобных и в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Всего специалисты провели обход по 209 ЛПХ, собрали информацию о клиническом состоянии 2351 головы птицы», — отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области

По итогам проверки в восьми личных подсобных хозяйствах было выявлено 95 птиц, которые не состояли на учете в ветеринарном управлении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о расширении программы «Подмосковные 10 гектаров». По ней фермеры могут бесплатно арендовать землю для своих хозяйств.