Подмосковье 09 марта 2023, 12:48 Владельцам квартир ЖК «Бригантина» в Долгопрудном начали выдавать ключи

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Участникам долевого строительства в жилом комплексе «Бригантина» в Долгопрудном начали выдавать ключи. Своих квартир ожидали 308 семей.

Застройщиком проекта выступила группа компаний «Гранель». В ЖК уже ввели в эксплуатацию восемь жилых домов на более чем четыре тысячи квартир. Общая площадь сданных корпусов составляет 257,4 тысячи квадратных метров.

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Помимо жилых зданий в комплексе строят и социальные объекты.

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«Из запланированных четырех детских садов на 705 мест уже построены два дошкольных учреждения, детская поликлиника на 95 посещений в смену», — сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Также в ЖК построят новый корпус школы № 7 на 1500 мест и взрослой поликлиники на 95 посещений в смену.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что к сентябрю в Подмосковье достроят 20 современных школ и 11 детских садов.

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