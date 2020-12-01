Владельцам ГТС упростили получение страховки через МФЦ Подмосковья

Собственникам гидротехнических сооружений (ГТС) стало проще получать страховку через МФЦ. Для этого был сокращен список необходимых документов в пять раз.

ГТС служит для использования водных ресурсов или для борьбы с разрушительным действием водной стихии. Чтобы собственнику застраховать гидротехническое сооружение, ему необходимо согласовать размер вероятного вреда в результате аварии.

«Вместо 11 документов собственник ГТС должен предоставить только паспорт заявителя и расчет размеров вероятного вреда. Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу, она доступна заявителям в любом многофункциональном центре Подмосковья», — сообщили в пресс-службе МФЦ.

Для получения услуги нужно прийти в отделение МФЦ с документами и в электронной очереди выбрать раздел «Согласование размеров вероятного вреда собственникам ГТС». После посетитель подписывает заявление, заполненное сотрудником центра. Пакет документов передается в Минэкологии Московской области.

Получить результат можно в офисе «Мои документы». В ведомстве напомнили, что сервисом могут бесплатно воспользоваться индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица. Срок оказания услуги — 30 дней. Кроме того, на региональном портале Госуслуг есть функция предварительной записи.

Система МФЦ Московской области включает 126 офисов и 231 территориально обособленное подразделение, где жители и представители бизнеса могут получить 453 государственные и муниципальные услуги. Из них 191 госуслугу можно получить онлайн на региональном портале. Всего за 2019 год МФЦ Подмосковья предоставили горожанам 22 миллиона услуг.