Подмосковье 12 июля 2023, 14:56 Владельцам электрокаров напомнили о мерах поддержки в Подмосковье Unsplash

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В Подмосковье продолжают поддерживать развитие электротранспорта — об этом сообщили в Мособлдуме. В этом году уже были приняты законы, которые освобождают владельцев электрокаров от уплаты транспортного налога, позволяют бесплатно парковаться и не только.

К началу года в Подмосковье насчитывалось 1177 электромобилей, и это число продолжает расти. На весенней сессии Мособлдумы приняли несколько законов, направленных на развитие этого вида транспорта. Так, владельцы электрокаров могут рассчитывать на бесплатную парковку на платных стоянках Подмосковья, а также освобождаются от уплаты налога за авто до 2027 года.

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Заместитель председателя Мособлдумы Кирилл Жигарев напомнил, что с 1 апреля в Подмосковье также действует бесплатный проезд электроавтомобилей по платным федеральным трассам.

Ведется и работа по развитию инфраструктуры для электротранспорта. Сейчас в Московской области работают около 400 зарядных станций, их количество будет увеличиваться.

«Электромобили считаются более экономичными и экологичными в эксплуатации. Развитие электротранспорта, особенно в крупных мегаполисах, является очень важным фактором для комфортной жизни людей», — отметил руководитель экспертной группы при Комитете Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Сергей Пальчиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил повысить контроль за мусором на дорогах региона.

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