Подмосковье 07 апреля 2023, 15:34 Владельца земли в Подольске уличили в нарушении закона Фото Минимущества

Читать 360tv в

Владельца земли в Подольске уличили в нарушении законодательства о целевом использовании участка. Предприниматель разместил на нем ресторан, правовой центр и гостиницу. Об этом сообщили на сайте «Подольский рабочий» со ссылкой на министерство имущественных отношений Московской области.

Земельный участок на улице Кирова, 39б предназначался для культурно-оздоровительных целей. Нарушение выявили во время выездного обследования.

Собственнику выдали предостережение. В итоге незаконная деятельность прекратилась.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности развития инфраструктуры в связи с ростом численности населения. Для комфорта жителей строят новые детские сады, школы и поликлиники.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».