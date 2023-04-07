07 апреля 2023, 15:34
Владельца земли в Подольске уличили в нарушении закона
Владельца земли в Подольске уличили в нарушении законодательства о целевом использовании участка. Предприниматель разместил на нем ресторан, правовой центр и гостиницу. Об этом сообщили на сайте «Подольский рабочий» со ссылкой на министерство имущественных отношений Московской области.
Земельный участок на улице Кирова, 39б предназначался для культурно-оздоровительных целей. Нарушение выявили во время выездного обследования.
Собственнику выдали предостережение. В итоге незаконная деятельность прекратилась.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности развития инфраструктуры в связи с ростом численности населения. Для комфорта жителей строят новые детские сады, школы и поликлиники.
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