Подмосковье 10 сентября 2023, 14:38 Владелец усадьбы Гребнево Андрей Ковалев проголосовал в Щелкове

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Предприниматель, общественный деятель и владелец усадьбы Гребнево Андрей Ковалев проголосовал на выборах в Московской области. Он пришел на избирательный участок № 3483 в центре досуга и культуры «Гребнево» в Щелкове.

«Я знаю, что многие воспользовались электронной системой голосования, наверное, так удобнее, но я вот привык по старинке: прийти, взять бюллетень, галочку поставить в правильном месте», — сообщил Ковалев.

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По его словам, впервые он принял участие в выборах в 18 лет. С тех пор для него голосование стало традицией.

«Я всегда хожу на выборы. Я уверен, что от моего голоса очень многое зависит», — добавил владелец усадьбы Гребнево.

В Щелкове работают 125 избирательных участков.

Самую высокую явку на выборах в Подмосковье показали городские округа Волоколамск, Лотошино, Солнечногорск, Павловский Посад и Истра. Явка по всему региону к полудню 10 сентября составила 46,54% и 2 610 368 избирателей.

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