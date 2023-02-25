Подмосковье 25 февраля 2023, 13:32 Владелец пиццерий помог церкви с горячей едой для нуждающихся в Кашире

Читать 360tv в

Церковный приход храма Рождества Богородицы на Кулишках в Москве помогает нетрудоспособным гражданам, инвалидам и пожилым людям Каширы с питанием. К благотворительности подключился и владелец пиццерий Magic Pizza Сергей Юхманов.

Проект создал священник Вячеслава Джейранова.

Реклама

«Отец Вячеслав Джейранов, на тот момент настоятель церкви Николы Ратного, озвучил инициативу помогать едой нуждающимся. Я, конечно, был обеими руками за и поддержал проект», — заявил Сергей Юхманов.

Реклама

В будни курьеры сети доставляют бесплатные горячие обеды с первым и вторым блюдами в дома и квартиры нуждающихся жителей Каширы. Они развозят минимум 12 обедов в день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».