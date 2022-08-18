Владелец автомойки из Одинцова выплатит ущерб за слив стоков в почву

Автомойка из Одинцова сливала технические сточные воды в почву. За нанесенный ущерб владелец выплатит 468 тысяч рублей ущерба. Об этом сообщили в Минэкологии Подмосковья.

Как рассказал глава министерства Тихон Фирсов, о сливе сточных вод в почву сообщили местные жители.

«В ходе проверки установлено, что предприниматель вместо того, чтобы подключиться к имеющейся системе водоотведения, просто сбрасывал загрязненную воду на почву, чтобы она перетекала в водоотводную канаву системы ливневой канализации поселения», — сообщил министр.

Предпринимателя привлекли к ответственности, и теперь он выплатит 468 тысяч рублей ущерба.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о серьезном наказании за незаконные свалки в Подмосковье.