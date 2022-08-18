18 августа 2022, 09:21
Владелец автомойки из Одинцова выплатит ущерб за слив стоков в почву
Автомойка из Одинцова сливала технические сточные воды в почву. За нанесенный ущерб владелец выплатит 468 тысяч рублей ущерба. Об этом сообщили в Минэкологии Подмосковья.
Как рассказал глава министерства Тихон Фирсов, о сливе сточных вод в почву сообщили местные жители.
«В ходе проверки установлено, что предприниматель вместо того, чтобы подключиться к имеющейся системе водоотведения, просто сбрасывал загрязненную воду на почву, чтобы она перетекала в водоотводную канаву системы ливневой канализации поселения», — сообщил министр.
Предпринимателя привлекли к ответственности, и теперь он выплатит 468 тысяч рублей ущерба.
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