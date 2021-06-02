Мороженое, коктейли и акробаты. Вкусный фестиваль проведут 5 июня в Серпухове

Фестиваль мороженого Ice Cream Party проведут 5 июня в Серпухове. Гости увидят большой выбор самых разных вкусов этого десерта, выступления акробатов, клоунов и жонглеров.

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Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, участниками будут более двух тысяч человек.

На фестивале представят торговлю мороженым разных видов и способов приготовления Сергей Воскресенский.

Но гостей ждет не только мороженое. Здесь можно будет купить фруктовые и молочные коктейли, разнообразные йогурты, сыр.

На фестивале будут выступать клоуны и аниматоры, а состоится Ice Cream Party в Принарском парке.

Здесь же развернется целая ярмарка ремесленников — на ней покупателям предложат приобрести изделия из бисера, дерева и керамики. Вместе с тем продавать будут украшения, вязаные и деревянные игрушки.