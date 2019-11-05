Вкусный чай, гирлянды и катки. Подмосковье принарядится к 1 декабря

В парках культуры и отдыха Подмосковья этой зимой появится 71 зимняя горка, 70 катков и 45 лыжных трасс. Об этом сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин. Зимний сезон стартует с 1 декабря 2019 года.

Объектами праздничного оформления станут дворовые территории, площади и места массового скопления людей, природные зоны, знаковые общественные объекты и парки культуры и отдыха.

«К Новому году традиционно будут установлены елки и откроются новогодние ярмарки», — сообщил Михаил Хайкин.

Помимо этого, на площадях, в парках и местах скопления людей будет звучать единый плейлист и будет организовано световое оформление.

«Все объекты должны быть оформлены с использованием брендбука «Зима в Подмосковье», — добавил он.

Дворы Подмосковья будут украшены елками, на квартал будут установлены хоккейные коробки, катки, а также появятся места для катания на санках и горки. Городские озелененные территории общего пользования, сады и ландшафтные объекты в этом году также будут празднично оформлены.

Как сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, основными зимними активностями в парках культуры и отдыха Подмосковья станут зимние горки, катки, лыжные трассы.

«Кроме того, в парках Подмосковья во время зимних прогулок можно будет согреться возле тепловых зон и угоститься вкусным горячим чаем», — добавил Михаил Хайкин.

Будут установлены уличные очаги, которые представляют собой металлический шар с резными узорами, в которых жгут дрова. А также в парках появятся самовары с чаем, которые будут подаваться в брендированных стаканах «Зима в Подмосковье».

Помимо этого, добавил Михаил Хайкин, этой зимой новыми развлечениями в парках Подмосковья станут слэклайн-площадки «Перейди в 2020 год!»

«Слэклайн — спортивная активность, хождение по специальной стропе, натянутой между стационарными объектами. На сегодняшний день — это новое, активное, молодежное направление, которое мы будем развивать в наших парках, — отметил Михаил Хайкин.