Аппетитная еда, мастер-классы и живая музыка. «Вкусный бульвар» открылся в Котельниках

Гастрономическая площадка «Вкусный бульвар» открылась в ТЦ «МЕГА Белая дача» в Котельниках. 19 ресторанов готовы предложить посетителям блюда русской, американской, европейской, азиатской, грузинской и восточной кухни.

Шеф-повар Ильхам Ирданов познакомил первых посетителей «Вкусного бульвара» со своим национальным ливанским меню. Здесь есть все: разнообразные мясные и овощные блюда и, конечно же, сладости.

Создатели площадки объяснили, почему они назвали ее именно так. «Вкусный» — потому что здесь угощают аппетитной едой, а «бульвар» — потому что здесь можно не только поесть, но и пообщаться, а также отдохнуть с друзьями и семьей.

«Для нас это новые возможности, новые эксперименты. И самое главное наша цель — привлечь как можно больше посетителей, чтобы они наслаждались каждым моментом, который они здесь провели», — отметила сотрудница ТЦ Александра Ряпухина.

При создании «Вкусного бульвара» авторы вдохновлялись скандинавским стилем. В рамках проекта была разработана уникальная площадка в пять тысяч квадратных метров. Общая сумма инвестиций в проект составила один миллиард рублей.

«Мы должны поддерживать таких инвесторов, такие проекты всей командой. Потому что они реально дают хороший результат и для развития туризма, и для развития всех проектов Подмосковья, связанных с жителями, с гостями, с туристами», — сказал глава Котельников Андрей Булгаков.

Руководитель комитета по туризму в ранге министра Наталья Галкина отметила, что такие проекты важны для области. «Какой, вообще, турист, сюда приезжая, не захочет вкусно поесть. Здесь, мне кажется, любой турист — и москвич, и из других городов, это уникальный проект, который я сегодня увидела», — сказала она.

Источник фото: телеканал «360»

«Вкусный бульвар» — это не только гастрономия и отдых. Здесь посетителей ждут познавательные лекции и мастер-классы. А по выходным на площадке играет живая музыка. Тут будут проводить мероприятия по программам «Зима в Подмосковье» и «Активное долголетие». «Вкусный бульвар» станет частью турмаршрута «Город покупок».