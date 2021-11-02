Вкусно поесть и покататься на антикварном авто. Топ-5 музеев Подмосковья для любителей необычного

Для тех, кто любит вкусно поесть, интересуется миниатюрой и техникой, комитет по туризму Московской области составил подборку необычных музеев. В них можно побывать при предъявлении QR-кодов, нужно обязательно использовать индивидуальные средства защиты. Сейчас музеи Подмосковья работают при условии 50-процентной общей вместимости.

Для сладкоежек особенно будет интересен музей «Коломенская пастила». Посетителей угостят чаем с пастилой, позволят приготовить ее самому и продегустировать разные сорта.

В Коломне также есть музей «Калачная». В нем покажут весь процесс выпечки — от создания закваски на хмеле до разделки теста на ледяном столе. Гостей научат есть калачи. Оказывается, есть свои тонкости.

В коломенском Кремле есть и «Музей трамваев», расположенный в доме XIX века. На экспозиции собраны уникальные миниатюрные модели российских и зарубежных трамваев в масштабе 1:87. Всего около 200 миниатюр.

В Сергиевом-Посаде работает музей архитектурных миниатюр «Арт-маркет». По стеклянной витриной находится миниатюрный макет с главными достопримечательностями восьми городов «Золотого кольца».

Любителям антикварных автомобилей обязательно надо побывать в частном музее техники Вадима Задорожного. Это одно из самых крупных в Европе и самое большое в России собрание образцов машин ХХ века. Оно находится в поселке Архангельское Красногорского района Московской области. Можно будет полюбоваться уличной экспозицией, рестораном и библиотекой. При желании можно будет прокатиться на ЮТР или старинном автомобиле.