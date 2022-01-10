Вкусно или нет? Детям и родителям в Подмосковье дали возможность голосовать за еду в столовых

Подмосковные власти организуют питание в 1,5 тысячи школьных столовых. В рамках программы «Родительский контроль» мамы, папы и сами дети оценили качество и вкус питания в учебных заведениях. Большинству нравится еда, которой кормят в школе. Об этом рассказал министр образования Московской области Илья Бронштейн.

По его словам, почти миллион детей ежедневно дегустируют питание в школах Московской области.

«Всего с 1 сентября у нас поучаствовали в „Родительском контроле“ более 22 тысяч родителей. Основные отзывы — положительные. По каждому замечанию мы реагируем», — заявил он.

Бронштейн сообщил, что в конце декабря прошло большое голосование на данную тему.

«Мы взяли за основу такую мировую принятую практику получения обратной связи — нравится/ не нравится. Взяли урны, которые используются при проведении выборов, и положили бумажки, на которых можно написать замечания, если есть», — объяснил он.

Для голосования использования урны, которые обычно берут для выборов, туда положили бумажки, на которых можно написать замечания, если есть. Импровизированный бюллетень надо опустить в урну и написать — «Вкусно» или «Невкусно». Таким образом удалось получить 870 тысяч голосов.

«В начальных классах традиционно чуть выше оценивают вкусовые качества еды — 87% ребят с 1-го по 4-й классы проголосовали, что им было вкусно, и 85% — с 5-го по 11-й», — отметил министр.

Невкусной еда показалась 13% учеников начальных классов и 20% — старших. Часть школьников заявили, что хотела бы увидеть пельмени, бургеры, роллы, картофель фри. Губернатор Московской области Андрей Воробьев удивился тому, что в школьных столовых не дают пельмени, и попросил разобраться с этим вопросом.

Бронштейн добавил, что практика с опросами будет продолжаться. За учебный год в школах проведут еще пять таких голосований.