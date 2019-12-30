Вкус или польза? «360» провел кулинарную битву

Что лучше: вкусная еда или здоровая? Особенно остро этот вопрос встает в преддверии новогодних праздников. «360» решил провести эксперимент и найти ответ.

Приподнятое настроение, теплая компания и, конечно, богатый стол — так традиционно привыкли отмечать Новый год большинство жителей нашей страны. Но иногда праздник может преподнести неприятный сюрприз. Ирина планировала встретить прошлый Новый год в кругу близких, а в итоге попала на больничную койку за считанные минуты до боя курантов. Виноват некачественный майонез.

«У меня схватило живот, тошнота и слабость были. Вызвала врача, сказали, что отравление. Провела все новогодние выходные в больнице. Конечно, в больнице с врачами весело было, но хотелось бы провести это время с родными. После этого прошла лечение. Все нормально. Восстановилась и после этого поняла, что теперь буду делать домашний майонез», — рассказала жительница г. о. Химки Ирина Никонорова.

Источник фото: телеканал «360»

А вот Эмила историями о салатах с полезным майонезом не убедить. Он уверяет, что угощения надо готовить по традиционным рецептам. А другое — невкусно.

«Мой новогодний стол всегда выглядит традиционно как у всех людей: оливье мое любимое, мясо, мандарины. Никогда не травился. А те люди, которые готовят здоровую пищу, слишком преувеличивают и слишком сильно заморачиваются, зачем тратить лишнее время? И так все хорошо», — парировал житель г. о. Химки Эмил Карабаджа.

Источник фото: телеканал «360»

Но на словах вкус не прочувствовать. Каждый из героев решил отстаивать свою точку зрения. Они приготовили одно и то же оливье. Разница только в заправке. Эмил использовал обычный майонез, а Ирина — домашний. А блюда оценил профессиональный шеф-повар одного из химкинских ресторанов.

«Ну, а теперь попробуем! Ну довольно-таки вкусно, по десятибалльной шкале восемь баллов. А здесь нарезка меньше, вкусно! Здесь я могу десять поставить», — оценил шеф-повар, судья поединка Юрий Гармаш.

Источник фото: телеканал «360»

Салат с обычным майонезом проиграл всего лишь два балла. Шеф высоко оценил домашнюю заправку именно из-за ее полезных свойств. Призывают к легкости в еде и медики.

«В основном нужно есть легкую еду. Если брать то, что хозяйки готовят много, то не надо их обижать: чуть-чуть съели и в сторонку отложили, хоть это всегда бывает вкусно, но не всегда полезно. Нужно оставить место для фруктов, овощей, салатов и, конечно, не надо забывать, что при употреблении мяса самое лучшее к нему — овощи», — сообщила, заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 5 Мария Запольская.

Но и удовольствие от употребления пищи не менее важно, говорят специалисты. Если не для физического, то для психологического здоровья. Особенно в праздники. В любом случае, только вам решать, как лучше.