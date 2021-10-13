«ВКонтакте» и центр «Мой бизнес» запустили программу поддержки предпринимателей в Подмосковье

Новую программу поддержки предпринимателей запустили «ВКонтакте» и центр «Мой бизнес». Бизнесмены будут получать дополнительный бюджет на продвижение в социальной сети, рассказала глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.

«Владельцы малого и среднего бизнеса в нашем регионе уже имеют возможность компенсировать до 500 тысяч рублей затрат на маркетплейсы. Недавно мы заключили соглашение с „Яндексом“, по которому субсидируем бизнесу 50 тысяч рекламного бюджета. Теперь предприниматели Московской области смогут получать дополнительный бюджет в размере 150% от первого платежа на продвижение в социальной сети „ВКонтакте“», — сказала Екатерина Зиновьева.

Предпринимателю будет доступно два варианта получения дополнительного бюджета при активации предложения в одном из центров «Мой бизнес». К примеру, при пополнении счета на три тысячи рублей он составит 4500 бонусных рублей.

У пользователей «ВКонтакте» есть возможность создать бизнес-страницу с магазином и бесплатным сайтом на ее основе, получить рекламные инструменты, найти клиентов и привлечь подписчиков. Начинающим предпринимателям поможет специальный чат-бот, он сможет дать пошаговые инструкции по развитию бизнеса с нуля.

Ранее стало известно, что более 50 предпринимателей Подмосковья, работающих в сферах сельского хозяйства и производства, получат поддержку на общую сумму 10 миллионов рублей.