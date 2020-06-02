«Включи Волоколамск». Как древний подмосковный город реконструировали совместно с жителями

Источник фото: телеканал «360»

При благоустройстве исторической части такого древнего города, как Волоколамск, было важно соблюсти тонкий баланс между стариной и новизной: что можно привнести с точки зрения городской архитектуры, а что сохранить и реставрировать. Разобраться со всеми нюансами проектировщикам и застройщикам, помимо профильных ведомств и служб, помогали волоколамские общественники.

Источник фото: телеканал «360»

«Где-то около года назад у нас начались сессии „Соучаствующего проектирования“ совместо с жителями. До этого, конечно, приходили обсуждать благоустройство города, обсуждали как правило готовые проекты, и корректировки в них было внести сложно или даже не представлялось возможным. И появился такой вот формат, где мы, жители, по каждому метру улицы, которую планируется благоустроить, мы обсуждали, предлагали свои идеи, отстаивали свои позиции. И проектировщики нас слышали, и многие корректировки были внесены в проект», — рассказала руководитель Молодежного центра Волоколамска Светлана Сотова.

Источник фото: телеканал «360»

Встречи специалистов-градостроителей с общественностью для выработки планов развития городских территорий стали доброй традицией и фирменным знаком Волоколамского городского округа. Такому сотрудничеству горожан и специалистов даже придумали название — «Соучаствующее проектирование».

Из числа активистов сложилось целое общественное движение «Включи Волоколамск», развивающее и продвигающее культурный и туристический потенциал региона. Активистов-общественников, так или иначе принимающих участие в разработке концепции городского развития, на сегодняшний день уже около 5000 человек, что составляет почти 25% от численности населения городского округа.

Источник фото: телеканал «360»

Такая активная работа с городскими сообществами привела к тому, что на федеральном уровне это было замечено, и тот стандарт, который был разработан Минстроем России совместно с АСИ, стандарт о том, как вовлекать жителей — он будет апробирован в Волоколамске, мы становимся пилотным регионом для проекта федерального уровня Федор Степанов лидер общественного движения «Включи Волоколамск»

Активность горожан позволяет не просто принимать участие в состязаниях по городскому благоустройству, а рассчитывать на финансовую поддержку. Например, Волоколамск, как победитель всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения», получит около 200 млн рублей на масштабную реконструкцию улицы Советской. Эту центральную улицу выбрали для участия в конкурсе сами жители, в ходе онлайн-голосования в социальных сетях. Также для реконструкции жители выбрали городской Парк Победы.

Источник фото: телеканал «360»

«Более года тому назад мы начали обсуждать именно с общественностью то, как будет выглядеть наша центральная часть города, как — Вечный огонь, и основа — то, что в проект вошло — это то, что мы начали обсуждать с жителями. Далее мы каждый проект, в том числе концепцию развития Волоколамска, начали обсуждать с жителями. Как результат — мы подготовили концепцию развития Волоколамска и то, как у нас будет выглядеть улица Советская», — отметил глава Волоколамского округа Михаил Сылка.